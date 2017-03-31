Пицца или пакоры: перемирие между консерваторами и либералами в ИСККОН. Браджа Бихари Дас

Основываясь на своем опыте разрешения конфликтов в ИСККОН, Браджа Бихари Дас исследует один из ключевых факторов конфликта — разделение между «консервативной» и «либеральной» позициями в понимании и применении учения. Он использует несколько‚ моделей для понимания самого конфликта и, исходя из этого, предлагает решения, направленные на разрешение конфликта там, где это возможно, или признание конфликта как возможности сформировать основания для здорового, продуктивного диалога.
Ключевые слова: разрешение конфликтов, диалог, культура спора, модели конфликтного поведения, консервативная и либеральная позиции.
Шрила Прабхупада, ачарья-основатель Международного общества сознания Кришны, часто выражал беспокойство по поводу конфликтов:
«У нас так много работы, поэтому нам нельзя потерять нашу сплоченность. Не создавайте расколов своей воинственностью или конкуренцией. Когда я
слышу жалобы или узнаю о беспокойствах в наших центрах, мой ум приходит <...> в беспокойство, и я не могу качественно переводить книги. Вы все -
духовные братья и сестры. Пожалуйста, освободите меня от подобных беспокойств, сотрудничая друг с другом» (Письмо Шрилы Прабхупады к Малати,
7 января 1974 г).
«Вы посвятили свою жизнь Кришне и поэтому должны быть идеальны. Мы представляем сознание Харе Кришна ради гармонии в человеческом обществе. Но если вы сами страдаете от всех болезней, которые мы пытаемся устранить, то, как же вы сможете влиять на людей благоприятным образом? Прекратите борьбу и терпите!» (Письмо Шрилы Прабхупады к Тривикраме, 1 мая 1974 г.).
«Только после исчерпания всех возможностей мирного решения мы можем вступать в борьбу. Как Кришна. Он не призывал к борьбе до тех пор, пока все шансы на мирное решение не провалились» (Письмо Шрилы Прабхупады к Балаванте, 13 декабря 1972 г.).
Данная статья анализирует некоторые причины конфликтов в ИСККОН, в частности, как значится в ее заглавии, между консерваторами и либералами.
Должен ли ИСККОН строго придерживаться традиций или мы можем адаптировать сознание Кришны к окружающей культуре, когда это уместно? Можем ли мы преподносить Кришне вегетарианскую пиццу или надо ограничиться только традиционными блюдами, вроде пакор? В завершении статьи автор предлагает варианты решений в соответствии с желанием Прабхупады обеспечить сотрудничество в ИСККОН.
Причины конфликтов
Существует множество причин конфликтов. В книге «Процесс медиации» (Christopher W.Moore. The Mediation Process (Third Edition). San Francisco: Jossеy Bass. 2003. Pp. 64-65. Кристофер Мур описывает основные из них:
1. Конфликты ценностей: вызваны отличием критериев оценки идей, разницей стилей жизни, идеологий или религий.
2. Конфликты отношений: вызваны сильными эмоциями, недопониманием и регулярным негативным взаимодействием.
3. Конфликты данных: вызваны недостатком информации, различными интерпретациями данных и отличиями во взглядах на то, какие из них существенны.
4. Конфликты интересов: вызваны соперничеством процедурных или психологических интересов.
5. Структурные конфликты: вызваны деструктивными моделями поведения, неравенством в управлении и владении ресурсами, неравенством власти и полномочий, ограничениями времени и факторами окружающей среды, которые затрудняют сотрудничество.
Мур предлагает воздействия на каждый источник конфликтов. Как упоминает Арнольд Зак в статье для журнала «ISKCON Communications Journal» (выпуск 10), организации по всему миру признают необходимость разбираться с такими конфликтами и получают обнадеживающие результаты от первых опытов Альтернативного разрешения споров (АРС). Зак описывает, каким образом в ИСККОН внедрили программу разбора причин конфликтов внутри организации. Не повторяя его статью в деталях, я хочу продолжить исследование конфликтов в религиозной организации на примере Международного общества сознания Кришны, в частности и даже еще более конкретно - в свете консервативных и либеральных взглядов, имеющих место в ИСККОН
В работе «Разрешение конфликтов в церкви» Хью Ф.Хальверштадт добавляет к списку Мура три причины конфликтов, специфические для религиозной
общины. Особый интерес для нашей дискуссии представляет первая причина - внутрицерковные конфликты весьма интенсивны, поскольку связаны с пониманием долга и верой. Мур пишет:
«Понимание религиозного долга и веры являются камнем преткновения, поскольку находятся в центре психологической идентичности человека. Когда у христиан появляются отличия в убеждениях и обязательствах, они подвергают сомнению или даже оскорблению характер друг друга — на кону их чувство собственного достоинства».
Наверное, по сравнению со среднестатистическими прихожанами-христианами, члены ИСККОН в большей степени идут на жертвы и перемены стиля жизни, принимая сознание Кришны. Они меняют свое питание, режим сна, стиль одежды и манеру речи; они развивают новые дружественные отношения и часто отказываются от старых связей; они формируют новые ожидания от жизни.
Чтобы стать преданными, они принимают совершенно иное мировоззрение - в отличие от того, с которым выросли. Они прилагают много усилий, чтобы стать преданными Кришны. И когда один из аспектов их ключевого самоотождествления подвергается сомнению кем-то — особенно, кем-то из своих, — это приводит к конфликтам.
Существуют разные факторы влияния на то, как преданные принимают сознание Кришны. В первую очередь — культурные различия. Храмы ИСККОН расположены в 103 странах, и хотя они едины в науке (теологии) и практике, культура каждой страны вносит своеобразие в процесс следования традиции.
Прабхупада делает такой вывод в одном из своих комментариев: «Желающего принять сознание Кришны из западной страны следует обучать отречению от материальной жизни, но индийцев нужно обучать по-другому. Учитель (ачарья) должен учитывать время, кандидата и страну»
(Чайтанья-чаритамрита, Мадхья-лила 23.105, комм).
Другие значительные отличия в принятии сознания Кришны вызваны разным образованием кандидатов, их духовным уровнем, их пурва-самскарами (умственными привычками из прошлой жизни), их обусловленностью социально-экономическим положением, интеллектуальными способностями, кругом друзей и т. д. Таким образом, хоть все и являются членами одной организации, существует разнообразие в том,`как преданные воспринимают, переживают и практикуют сознание Кришны.
Понимание того, как проявляется разнообразие - важный инструмент в анализе конфликтов в ИСККОН. Это поможет справиться с путаницей, которую
создают эти конфликты. Шрила Прабхупада любил цитировать поговорку на санскрите: «атмаван манйате джагат» — весь мир должен думать, как я. Росс и Уорд из Стэндфордского университета предложили концепцию‚ которую назвали «наивным реализмом» и описали следующим образом:
1. Исходя из того, что мое понимание информации или данных извне бесстрастно, непредубежденно и, главное, происходит «без постороннего вмешательства», то я вижу живых существ и события такими, какие они есть в объективной реальности. Из этого происходят мои общественные отношения, убеждения, предпочтения, приоритеты и тому подобное.
2. Другие мыслящие и воспринимающие субъекты общества, в основном, будут разделять мои реакции, поведение и мнения при условии, что имели доступ к той же информации, на которой сформировались мои взгляды, и обработали зту информацию достаточно внимательно и непредвзято.
3. Непонимание моих взглядов человеком или группой людей возникает из трех возможных оснований:
* человек или группа получили другую информацию в отличие от меня (в данном случае предполагается, что другая сторона благоразумна и открыта, возможен обмен информацией или ее объединение, что должно привести к согласию);
* человек или группа могут оказаться ленивыми, нерациональными или по иной причине не желать или не быть способными пройти обычный путь
от объективных данных к корректным выводам;
* человек или группа могут быть пристрастны (либо в интерпретации данных, либо в выводах из определенных данных) по причине идеологии,
личной выгоды или других искажений личностного характера.
Я предпочитаю понятие «субъективный реализм» более уничижительному термину «наивный реализм», поскольку «наивный» звучит как нечто порицательное. Неблагоприятный момент заключается в том, что мы не признаём подобное поведение в других или в себе. В самом деле, рассмотрев пять причин конфликтов, описанных Муром, мы можем обоснованно сказать, что практически в каждой из приведенных ситуаций проявляется «субъективный реализм». Мы все смотрим на мир по-разному и по этой причине часто готовы вступить в спор. Члены ИСККОН не являются исключением.
Важно уточнить, что, когда я применяю эти соображения к ситуации в ИСККОН, я не подразумеваю, что субъективной интерпретации подвергаются
эталонные духовные истины, описанные в вайшнавских шастрах (писаниях). Понятно, что ИСККОН располагает стандартной теологией, которой должны придерживаться все члены организации, если они хотят быть таковыми. Аналогично Шрила Прабхупада установил неоспоримые стандарты, включая обет перед посвящением (отказ от незаконного секса, азартных игр, интоксикаций и употребления мяса, рыбы, яиц). К слову говоря, эти общие понятия, которых придерживаются все преданные ИСККОН, очень существенны и могут служить инструментом преодоления конфликтов, о чем речь пойдет ниже.
Итак, хоть я и использовал термины «консервативный» и «либеральный», должно быть ясно, что: 1) все стороны конфликта разделяют основы теологии
ИСККОН; 2) эти термины относятся к практике ИСККОН (по современным западным стандартам, даже «либералы» ИСККОН могут считаться закоренелыми консерваторами). При всем том остается предостаточно места для индивидуальных акцентов, интерпретаций и осмыслений, основанных на духовном вдохновении, практических и материальных соображениях. Конфликт разжигается субьективным реализмом, а век, в котором мы живем, подливает масло в этот костер.
Культура спора и Кали-юга
Вайшнавские шастры неоднократно повторяют, что сейчас мы живем в век раздоров - Кали-югу. Это время, когда люди легко втягиваются в конфликт, и
конфликт неизбежен, но человек или организация ведут себя в конфликте по-разному: либо они действуют конструктивно и меняются под влиянием ситуации, либо стремятся просто «плыть по течению». По всем указанным и другим причинам у религиозных организаций есть долгая история конфликтов. Даже такая относительно молодая организация, как ИСККОН, уже включила конфликты в свою историю.
В книге «Культура спора» Дебора Таннен объясняет, как тенденция ссориться влияет на сегодняшнее общество: «...Конфликты иногда могут
разрешаться без конфронтации, но современное общественное мнение зачастую обесценивает снижение конфронтации, даже если это приведет к хорошему результату, предпочитая более агрессивные стратегии, даже если они ведут к менее благоприятным результатам — будто бы мы ценим спор ради спора...»
Пример этой тенденции мы находим уже в самом начале Кали-юги. Шримад-Бхагаватам описывает историю юного Шринги, неквалифицированного сына
брахмана. Юноша проклял великого царя Парикшита и обрек его на смерть по истечении семи дней после того, как царь якобы оскорбил отца Шринги, не оказавшего ему достойного приема. С одной стороны, данный пример рассматривается как происшествие, «организованное» Господом для того, чтобы был поведан Шримад-Бхагаватам. С другой же стороны, сказано, что влияние Кали-юги началось тогда, когда Шринги выбрал агрессивную стратегию, несмотря на очевидное наличие альтернативных вариантов.
Кали оказывает влияние и другим существенным образом: она разрушает авторитеты. Таннен цитирует Роберта Блая, который пишет в «Родовом обществе», современные граждане похожи на «...ссорящихся братьев и сестер, не имеющих авторитетов, которые внушали бы достаточно уважения, чтобы сдерживать и направлять агрессивные импульсы ссорящихся. Это похоже на ситуацию, когда каждый день в класс приходит новый учитель, который не может поддерживать должным образом порядок и контролировать учащихся».
Когда я присоединился к ИСККОН в 1977 году, структура власти была прочной и целостной. После ухода Прабхупады в том же году и последующих трудностей, связанных с сомнительным лидерством и моральными недостатками санньяси, структура власти значительно ослабла. История покажет, выживет ли эта ослабленная структура в ИСККОН. Некоторые говорят, что дела ИСККОН идут относительно хорошо благодаря сохранению целостности Руководящего совета (GВС), но в настоящее время ИСККОН безусловно страдает от «синдрома сменяющихся учителей». С ослаблением власти распространяется представление, будто одно мнение ничем не лучше любого другого. Недостаток сильного авторитета способствует тому, что субъективная реальность выходит из-под контроля, что, в конечном счете приходит к еще большему количеству разногласии.
Носитель информации искажает послание
Власть ослабла также и в результате перехода к настольной редакционно-издательской системе и интернету. Прежде, когда кто-либо хотел напечатать книгу, он должен был убедить издателя ИСККОН в ее ценности, что зачастую оказывалась трудной задачей. Теперь каждый, у кого есть идея, компьютер, принтер и немного денег, может издать книгу.
Еще легче создавать веб-сайты под девизом «каждый может сказать что угодно». В действительности, многие разногласия в ИСККОН существуют только в киберпространстве. Вовлеченные в них преданные могут никогда не встречаться лично. Интернет соединяет нас так, как это было невозможно ранее. Он также расширяет границы влияния как «субъективного реализма», так и Кали-юги: теперь люди могут отправлять письма сотням получателей по всему миру за считанные секунды. Более того, если учесть, что 10% общения заключается в том, что мы говорим, 30 % в том, как мы говорим, а 60 % послания раскрывает язык тела, то нам станет ясно, что электронная переписка - явно бесполезный инструмент для обсуждения вопросов с эмоциональной и философской составляющими. Электронная почта весьма удобна, чтобы узнать, когда забрать кого-либо из аэропорта, или для других безобидных вопросов, но это - неподходящий инструмент для разрешения разногласий.
Например, недавно Исполнительный комитет Руководящего совета ИСККОН был созван для обсуждения сложного вопроса о ненадлежащем поведении регионального лидера. В ходе обсуждения было написано около 1000 электронных писем, при этом решение вопроса осуществлялось очень медленно, возникло недопонимание и много негативных эмоций. Понимая, что электронная переписка не приближает проблему к решению, глава Исполнительного комитета пригласил участвующие стороны на встречу. За короткое время все проблемы были решены к всеобщему удовлетворению. Несмотря на то, что встреча была более дорогостоящей в плане потраченного времени и дорожных расходов, а электронная переписка не стоила ни копейки, все же встреча оказалась гораздо более эффективной для принятия решения. Электронная переписка только подбрасывала дрова в костер конфликта.
Еще одна технологическая опасность в ИСККОН - Vedabase (Когда университетский библиотекарь недавно обучал меня иерархии достоверной изучаемой информации, он упомянул сайты последними, говоря с презрением и очевидным недоверием к информации, содержащейся на них) поисковая база данных всех текстов Прабхупады, включая письма и беседы. Это - прекрасный инструмент для исследователя или путешественника, который не хочет возить с собой книги (все книги умещаются на один DVD диск), но у этого инструмента есть и обратная сторона. Во вступительной статье к Vedabase сказано: «Bhaktivcdanta Vedabase является мощным инструментом и, как любой инструмент, может использоваться правильно или неправильно. При правильном подходе программа способствует открытию и освещению многих сторон учения, оставленного Шрилой Прабхупадой и писаниями. При неправильном подходе она помогает приводить фальшивые доказательства, ошибочные доводы и некорректные выводы». Довольно часто преданные обращаются к Vedabase с определенной целью и используют ее для поиска цитат, подтверждающих их предубеждения. Вместо того чтобы пытаться понять утверждения Прабхупады в контексте других его утверждений и выводов писаний, многие обращаются к в поиске оружия для победы над другими.
Продолжение