Пицца или пакоры: перемирие между консерваторами и либералами в ИСККОН. 2

Бхакти — это всегда синтез Почему возникают споры? Понятно, что Кали-юга и споры будут возникать, но споры возникают как правило потому, что люди духовные вопросы низводят до…

Иерархию нельзя отменять, но она не оправдание злоупотреблениям Арун-Лочан прабху: (плохо слышно) Бхакти Вигьяна Госвами: - Я не все услышал, но я думаю, что услышал достаточно для того, чтобы ответить на вопрос,…

Если люди над вами смеются, а вас это не задевает... Мы должны понять, что точно так же, как я страдал, так и другие страдают. И мы можем сделать что-то, чтобы помочь им. И нет ничего сложного в том,…

Мы не фундаменталисты Мы не фундаменталисты, но в то же время не радикалы или консерваторы. Мы пренадлежим партии Кришны и пытаемся понять, что предлагают нам шастры, и…

Теократия на благо всем На самом деле во многом сознание Кришны, особенно в том виде, в каком его представлял Шрила Прабхупада, похоже на исламский фундаментализм, но не…

Когда диалог становится легким Руководящий совет выдвинул требование к обеим сторонам «женского вопроса» участвовать в диалоге с целью «найти возможные решения…

Пицца или пакоры: перемирие между консерваторами и либералами в ИСККОН. Браджа Бихари Дас Основываясь на своем опыте разрешения конфликтов в ИСККОН, Браджа Бихари Дас исследует один из ключевых факторов конфликта — разделение…