Пицца или пакоры: перемирие между консерваторами и либералами в ИСККОН. 2

Посольство Кришны
Консерватор и либерал
Вышеуказанные причины конфликта лучше всего видны сегодня в ИСККОН в разнообразии конфликтов между консерваторами и либералами. Эта дихотомия — расслоение общества на либералов и консерваторов— проявляется во многих темах обсуждения, включая: роль женщин, отношения ИСККОН с окружающим миром, подходы к проповеднической деятельности, целесообразность межконфессионального диалога и степень внедрения традиционной культуры. Либералы применяют эгалитарный (уравнительный) подход к роли женщин, основываясь на единстве всех душ на духовном плане. Им кажется, что ИСККОН должен соответствовать внешнему миру и что мы можем многому научиться у других организаций и движений. Им также кажется, что тактика взаимных уступок в межконфессиональном диалоге полезна для ИСККОН, и хотя культурные традиции важны, они второстепенны относительно высших, духовных принципов. Либералы говорят, что внедрение традиционной культуры в ИСККОН должно происходить осторожно, поскольку прежние попытки были незрелыми и оставили шрамы у участников событий.
Консерваторы принимают комплементарный подход в вопросе о роли женщин: они должны быть женами, матерями и никак не соревноваться с мужчинами. Консерваторы убеждены, что члены ИСККОН должны делиться своими ценностями с внешним миром, но совсем немного брать извне. Хотя корректировки допустимо вносить в нашу культуру, в принципе у нас уже есть совершенная, пусть и не до конца внедренная, культура; нам нужно лишь с верой следовать учению.
Консерваторы убеждены, что необходимо быть осторожными в межконфессиональном диалоге: в конце концов, у нас уже есть истинные знания, и другим следует учиться у нас. Нам нужно только проповедовать и служить примером высшей ведической культуры. Чем строже мы будем следовать ей, тем лучше и для нас, и для тех, кто общается с нами.
Для доказательства своей точки зрения обе стороны приводят цитаты из шастр и примеры личного применения шастр Прабхупадой. Возможно, что в некоторых вопросах, основываясь на шастрах, одна сторона права, а вторая ошибается, но на настоящий момент в ИСККОН ни одна из позиций (ни либералов, ни консерваторов) не одержала верх, и вряд ли это произойдет в ближайшем будущем. В продолжающихся спорах обе стороны по-прежнему цитируют авторитетные источники, пытаясь связать приводимые ими цитаты с современностью.
Пример: ситуация вокруг вопроса о роли женщин в ИСККОН
Какова роль женщин в ИСККОН? Могут ли женщины занимать лидерские позиции? Могут ли они быть гуру? Не лучше ли им играть роль дополняющих
мужчин благочестивых жен и матерей, будучи защищенными отцами в детстве, мужьями в браке, взрослыми сыновьями в пожилом возрасте? Большинство раздоров в этом конфликте сосредоточено вокруг герменевтики (интерпретации смыслов). Как ИСККОН должен интерпретировать писания и комментарии Прабхупады к ним? Что составляет неизменный духовный принцип?
Что является деталью, попыткой применить принцип во времени и пространстве, когда принцип может быть изменен вследствие изменения времени и места? Соображения о культуре варнашрамы — это принцип или деталь? Что делать, когда обе стороны подчеркивают разные или явно противоположные принципы?
Сторонники эгалитарного (уравнительного) подхода подчеркивают единство всех душ и второстепенность телесных различий. Бхакти, преданное служение Кришне, является назначением души и не имеет ничего общего с приобретенным физическим телом. Мужчины не являются мужчинами на веки вечные, как и женщины не являются женщинами навсегда.
Эгалитарианцы убеждены, что мы должны развиваться так, чтобы «освободиться от телесной концепции жизни» и уважать друг друга как души, как вечных слуг Кришны. Нам следует быть внимательными, чтобы не пропустить мирские концепции в духовное общество. Вот некоторые цитаты, которые приводят приверженцы этого подхода:
«Касательно чтения лекций женщинами: я говорил вам, что в служении Кришне нет различий по сословию, вероисповеданию, цвету кожи или полу» (Письмо Шрилы Прабхупады Джаяговинде. 8 февраля 1968 г.).
«Иногда завистливые люди [из Индии] критикуют Движение сознания Кришны за то, что как мужчины, так и женщины привлекаются к распространению
любви к Богу. Не зная того, что в странах Европы и Америки мужчины и женщины общаются свободно, эти глупцы и обманщики критикуют парней и девушек из Движения сознания Кришны за совместное выполнение служения.
Но этим обманщикам стоит учесть, что человек не может сразу изменить социальные обычаи. Однако, поскольку и мужчины, и женщины обучаются быть проповедниками, эти женщины не являются обычными женщинами. Они равны своим духовным братьям, проповедуюшим сознание Кришны. Проповедник должен строго следовать правилам и предписаниям, указанным в шастрах, но в то же время изобретать способы делать проповедь действенной, очищающе падших, чтоб последние могли развиваться в полную силу» (Шри Чайтанья-чаритамрита, Ади-липа 7.38, комм.).
Сторонники комплементарного подхода выступают против растущего феминизма в ИСККОН. Они боятся проскальзывания материалистического мировоззрения левого крыла, которое ведет свою линию вопреки установленным целям ИСККОН. Они говорят, что на ИСККОН — общество, основанное на древней культуре‚— влияют современные материалистические воззрения, уводящие от идеалов варнашрамы, которые ИСККОН призван установить. Они безоговорочно принимают философскую концепцию «мы - не тело», но одновременно настаивают на том, что социальные нормы варнашрамы являются важным инструментом достижения духовной платформы.
Они считают варнашраму поддерживающей культурой, на которой будет построена духовная вайшнавская культура. Им кажется‚ что без поддержки этой вайшнавской социальной модели мы, по умолчанию, будем охвачены культурой западного гедонизма, которая прямо противоречит нашим духовным устремлениям, для поддержки своих взглядов они ссылаются на следующие утверждения:
«Целомудренная женщина должна быть не жадной и удовлетворенной при всех обстоятельствах. Она должна быть искусна в ведении домашнего хозяйства и хорошо знать религиозные принципы. Ей следует говорить приятно и правдиво, быть заботливой, всегда чистой и непорочной. Таким образом, целомудренная женщина должна быть с любовью вовлечена в служение своему мужу, если он — не падшая личность» (Шримад-Бхагаватам 7.11.38)
«Женщины должны быть защищены мужчинами. В детстве о женщине заботится ее отец, в молодости — ее муж, а в старости — ее взрослые сыновья»
(Шримад-Бхагаватам 6.18.42, комм.)
Роль женщин, как в широком, так и в узком смысле, — это резонансная тема. Если разбираться в ней аккуратно, с уважением и достаточным вниманием, то решение данного вопроса значительно укрепит уверенность членов ИСККОН в том, что они способны сотрудничать друг с другом, преодолевая какие бы то ни было различия.
Пицца или пакоры?
В своей статье «Конфликт в группах: эффект вышивки крестиком»* Рон Крэйбил рассматривает два церковных сообщества. Члены одной церкви могут
быть согласны по разным вопросам с разными личностями (рис. 1). Например, в одном вопросе согласны А, В, С и D, в Другом - А, В, F и Е, а в третьем - А, В, G и Н. В другой церкви прихожане голосуют согласно линии группы, постоянно объединяясь с одними и теми же людьми (рис. 2).
Крэйбил говорит, что первая церковь парадоксальным образом вызывает разногласия, с которыми они уважительно разбираются, и в результате этого люди сближаются. Во второй церкви обычно избегают конфликта, но когда он появляется, участники разделяются на противоположные группировки, что ведет к интригам, недоверию, искажению мнений и потенциальному расколу.
Я показал эти рисунки во время лекции под названием «Пицца или пакоры» в июле 2004 на Европейской конвенции ИСККОН. Глядя на них, кто-то из аудитории сказал: «Первая церковь похожа на пиццу, а вторая — на две пакоры. Так к какой из них относится ИСККОН?» Я не предполагал связывать эти диаграммы с темой моей лекции, да и метафора не полностью отражает суть, но это подтолкнуло меня к размышлениям: «На какую же церковь из этих двух вариантов больше похож ИСККОН?»
Мой анализ, основанный на жизни в самом сердце ИСККОН - во Вриндаване, — и ежедневное столкновение с разными «проблемами» ИСККОН в качестве руководителя офиса «ISKKON Resolve» ("Cлужба ИСККОН по разрешению и трансформации конфликтов") привели меня к пониманию того,
что в ИСККОН существуют оба сценария. Всё же, в связи с многообразием, существующим в нашей организации, ее члены стремятся к сценарию «первой церкви», несмотря на голосовое меньшинство, укрепившееся в динамике второй Церкви как либералы и консерваторы.
Согласно Крэйбилу, люди из первой церкви справляются с конфликтами здоровыми способами. Вопрос состоит в том, как ИСККОН может помочь либералам и консерваторам из «второй церкви» ладить друг с другом в ключе взаимного удовлетворения и выгоды?
Решения
Расширенный диалог
В настоящее время консерваторы и либералы часто общаются внутри своих групп и не вовлекаются в конструктивный диалог с преданными на противоположном конце спектра позиций. Неизбежно это ведет к недопониманию других точек зрения и особенно мотивов. Атакам подвергаются воображаемые противники и мнения. Растет поляризация и развивается недопонимание. Нередки нападки Ad hominem («c переходом на личности») — специальный прием для разжигания конфликта, препятствующий сотрудничеству.
Диалог способен привести к улучшению вышеописанного сценария. Структурированный диалог — усиленный нейтральной третьей стороной — проясняет намерения и точки зрения. Стороны могут слушать друг друга с уважением. Без отбрасывания своих позиций пытаться понять друг друга. Диалог выявляет реальные и вымышленные вопросы, уменьшает недоверие и страхи, характерные для обеих сторон. Происходит де-демонизация, атмосфера становится способствующей общению в духе сопереживания.
В ситуации с консерваторами и либералами ИСККОН уже сделаны некоторые шаги в этом направлении в формате конференции по электронной почте.
ИСККОН — международная организация, и личный диалог между спорящими сторонами не всегда возможен. Поэтому мы согласились на конференцию по электронном почте, несмотря на очевидный риск. К тому же Руководящий совет выдвинул требование к обеим сторонам «женского вопроса» участвовать в диалоге с целью «найти возможные решения этих спорных вопросов и доложить Руководящему совету». Когда диалог организован соответствующим образом, он является мощным инструментом для преданных ИСККОН. Один из первостепенных элементов учения ИСККОН — уважать других, не требуя уважения взамен. Мой опыт свидетельствует, что диалог становится легким, когда спорящие стороны практикуют смирение вайшнавов.
Диалог как первый шаг имеет большое значение и часто ведет к улучшению процесса принятия решений. Дженнифер Линч“ предлагает принцип 2D2 («от диалога - к решению», dialogue to decision). Часто в ходе искреннего диалога противостоящие группы сами приходят к выводам о том, как лучше разбираться с текущими вопросами. Такое легко может произойти и между либералами и консерваторами ИСККОН при обсуждении разных тем. В дальнейшем я бы предложил лидерам ИСККОН законодательно утвердить допустимость многообразия мнений по определенной теме. Как-то Прабхупада написал одному из членов Руководящего совета:
«Если мы поставим Кришну в центр, то у нас будет разнообразие мнений. Это называется единство в многообразии. Поэтому я предлагаю. чтобы все наши преданные ежегодно собирались в Майяпуре на день явления Господа Чайтаньи. В присутствии всего Руководящего совета и старших преданных мы должны обсуждать, как создавать единство в многообразии. Но если вследствие многообразия мы сражаемся, значит, это материальная платформа. Пожалуйста, попытайтесь придерживаться философии единства в многообразии! Это сделает наше Движение успешным» (Письмо Шрилы Прабхупады Киртанананде, 18 октября 1973 г.).
Многие конфликты и политиканство между либералами и консерваторами в ИСККОН происходят из-за неверного понимания, будто ИСККОН приемлет только одну точку зрения на предмет. Энергию, затраченную каждой группой на попытки утвердить свое мнение в качестве единственно правильного, было бы лучше направить на изначальные цели ИСККОН: становиться сознающими Кришну, помогать в этом другим и жить с многообразием взглядов по менее значимым вопросам. Предлагая все это, я осознаю, что поднимаю еще один спорный вопрос: «Что является значимым, а что нет?» И всё же считаю, что с последним вопросом разобраться легче, чем с теми трудностями, о которых речь шла выше
Системный подход
После статьи Арнольда Зака в 10-ом выпуске «ISKCON Communications Joumal» работы по Альтернативному разрешению споров привели к образованию Интегрированной системы разрешения конфликтов - Integrated Conﬂict Management System (lCMS).
ISKCON Resolve, как ICMS в ИCKKOH, предлагает преданным спектр услуг, включая: медиацию, диалог, арбитраж, анализ конфликтов и рассмотрение жалоб. Более подробно об ISKCON Resolve
ISKCON Resolve делает всё это для того, чтобы преданные могли целенаправленно обращаться со своими жалобами и предложениями в службу для положительного разрешения возникшего конфликта.
В дополнение к фасилитации существующих споров, консерваторы и либералы получают эффективные позитивные способы быть услышанными друг другом и лидерами ИСККОН. Согласно Таннен, «существуют времена, когда нам нужно не соглашаться. критиковать, возражать и нападать — проводить обсуждения и рассматривать вопросы в форме споров между противоположными сторонами.
В конце концов, даже сотрудничество - не есть отсутствие конфликта, но средство управления конфликтом. Моя цель - не красивое фальшивое перемирие или опасное игнорирование реального противостояния. Я подвергаю сомнению автоматическое применение состязательного формата, т. е. предположение, будто решать проблемы и ситуации путем борьбы с ними — всегда лучший вариант. Я надеюсь на расширение спектра способов разговаривать друг с другом и обращаться с жизненно важными для нас вопросами» (Tannen Deborah. The Argument Culture, New York: Random House 1998. P. 26.). ISKCON Resolve - это попытка предложить преданным такой расширенный спектр.
Частью системного подхода к конфликту является «расширение пропускной способности» (Schirch Lisa. JustPeace Map, 2002)‚ обучение членов организации альтернативным методам разрешения конфликтов.
ISKCON Resolve обучил медиации более 400 преданных ИСККОН. Это начало, и теперь мы разрабатываем краткий семинар для гораздо большего количества преданных. Этот курс обеспечит людей основами теории и базовыми навыками работы с конфликтами, которые возникают в их жизни.
Семинар также будет включать информацию о том, как воспользоваться преимуществами услуг‚ которые предлагает ISKCON Resolve. Курс также можно будет использовать в наших школах, а также в воскресных школах, сотрудничающих с ИСККОН.
Другой существенный аспект системного подхода - это последующее наблюдение. Устойчивое сотрудничество и мир не приходят легко. Спорящие часто
испытывают удовлетворение от диалога или медиации, но разочаровываются от того, что изменения оказываются незначительными. (Kraybill Ron. ‘Conﬂict in Groups: The Cross-Stitching, Ellect‘ in Carolyn Schrock—Shenk (ed.).Mеdiation and Facilitation Training Manual. (Fourth Edition). Akron. PA: Mennonite Conciliation Service. 2000.
Часто мы недооцениваем количество труда, необходимое для разрешения спора. Решения должны пройти проверку и последующее обсуждение. ISKCON Resolve старается сопровождать ситуацию последующим наблюдением в течение определенного периода времени.
Возвращаясь к сути
В мае 2004 года меня пригласили выступить в Воскресной школе церкви Park View Mennonite Хариссонбурге (Вирджиния). Перед выступлением я посетил проповедь пастора церкви Фила Нисса. Он говорил о значительном расколе в церкви. Должен признать, я был удивлен услышанным, поскольку эта церковь славится своей заинтересованностью в мире и способностью его создавать. Поэтому я внимательно слушал, как Нисс умолял прихожан быть осторожными с быстрыми, но фальшивыми решениями, которые игнорируют глубину конфликта.
Он говорил, что обязанность их церкви перед Господом заключается не в том, чтобы поверхностно подходить к кризису, но обращаться к корням их веры в Иисуса и находить духовное решение:
«Позвольте мне предположить, рискуя стать носителем плохих новостей, что если мы лишь помогаем людям быть дружелюбными, ладить друг с другом
и не ссориться. то просто превращаем церковь в не что иное, как вежливый светский клуб и удовлетворяемся дешевым заменителем христианского сообщества» (Kniss Phil. ‘Unity: Are We Really Ready For It?’ Sermon. Park View Mennonite Church. Hanisonburg. 23 May 2004. P. 4.)
В конце он указал на трансцендентность конфликта «…Если в церкви и будет достигнуто истинное единство, то это произойдет, когда мы соберемся вместе и воспоем хвалу Господу».
Я могу согласиться с этим. Его проповедь высветила для меня потребность подняться выше наших различий, погружаясь в то, что нас объединяет: нашу преданность Кришне, выраженную в совместных воспеваниях, танцах, фестивалях, поклонении, изучении духовного знания и служении. Всё это не только сводит нас вместе, но и является сутью преданного служения, самыми эффективными способами очищения наших сердец и подготовки их к восприятию учения Кришны и встрече с Ним.
Это практики первостепенной важности, с которыми мы все согласны и можем выполнять их сообща. Они ведут к цели — сделать ИСККОН
привлекательным и чистым обществом преданных. Придавая особое значение позитивным способам общения друг с другом, мы естественным образом укрепим нашу способность трансформировать конфликт и взглянем на различия между нами в их истинном свете. Техники, системы и тренинги важны для решения конфликтов, но они должны быть связаны с главными целями ИСККОН. Мнения консерваторов и либералов, несомненно, будут по прежнему расходиться, но я надеюсь, что, благодаря вышеуказанным подходам к этим различиям, их конфликты будут укреплять ИСККОН. Как воины Махабхараты, которые сражались днем и мирно общались вечером, консерваторы и либералы ИСККОН при всех своих различиях будут собираться вместе, чтобы воспевать Харе Кришна, танцевать в киртане и пировать Кришна-прасадом — пиццей и пакорами.
Перевод с англ. Виктории Смирновой (г. Киев).
Оригинал: Bruja Bihari Dasa. Pizza or Pakors: Reconciling Conservative and Liberal Viewpoints in ISKCON. ISKCON Communication Joumal, Vol 11, 2005. – Прим.ред.
Вайшнавизм: открытый форум №6